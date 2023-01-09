Человек пострадал при пожаре в автосервисе на Одесской улице
Пожар начался в здании автосервиса на Одесской улице. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 9 января, сообщил источник в экстренных службах.
По данным собеседника «ВМ», площадь возгорания достигает 250 квадратных метров. Кроме того, известно об одном пострадавшем при пожаре.
Другой пожар произошел на юго-западе столицы 8 января. Загорелась квартира жилого дома на улице Дмитрия Ульянова.
В сгоревшем помещении были обнаружены тела троих человек: экспертиза показала, что у погибших имелись огнестрельные ранения. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
До этого еще один пожар произошел в торгово-офисном центре «Никольская Плаза» в центре Москвы. Площадь возгорания составила пять квадратных метров.
Горение, как уточняется, оперативно устранили сотрудники МЧС. В результате инцидента никто не пострадал.