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Польша создает новую пехотную дивизию на востоке страны. Об этом в понедельник, 9 января, сообщил польский вице-премьер и министр национальной обороны Мариуш Блащак.

— Между 16-й механизированной дивизией, которая действует прежде всего в Варминско-Мазурском воеводстве, и 18-й механизированной дивизией, которая действует в основном в Мазовецком и Люблинском воеводствах, появится 1-я дивизия пехоты легионов, — сказал политик.

Он уточнил, что в дивизию войдут четыре бригады, это будет уже пятым тактическим соединением армии Польши. Солдаты новой дивизии будут пользоваться американской и южнокорейской военной техникой, передает слова Блащака РИА Новости.

Cтарший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов заявил, что Польша готовится стать самой сильной армией в ЕС и нанести удар по России, используя территорию Украины.

Аналитик отметил, что Польша будет увеличивать свой контингент на Украине. Там появятся мощные польские частные военные компании, добавил он.

На стороне ВСУ воюют тысячи наемников из более чем десяти стран мира. Часто они являются гражданами государств — членов НАТО.

Между тем альянс отрицает свое присутствие на Украине. О роли натовских наемников в украинском конфликте «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Андрей Кошкин.