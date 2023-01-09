Случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом зафиксировали в России

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В России зафиксировали случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом. Об этом в понедельник, 9 января, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

— Чаще такие случаи встречаются у лиц с ослабленным иммунитетом, в том числе у маленьких детей и пожилых людей, — рассказала она.

По словам Пшеничной, подобные случаи протекают гораздо тяжелее. Так, острый период при одновременном заражении может продолжаться до трех недель.

Кроме того, в таких случаях вырастает и риск летального исхода из-за пневмонии. Примечательно, что никакой особой симптоматики в подобных ситуациях нет.

Больным, которые одновременно заразились гриппом и COVID-19, необходима особая комбинированная терапия, передает слова Пшеничной РИА Новости.

В России 98 процентов подтвержденных случаев коронавируса приходится на штамм «омикрон», другие варианты COVID-19 не имеют развития. О симптомах болезни и о том, как отличить «омикрон» от классического гриппа, — в материале «Вечерней Москвы».

До этого кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков рассказал, что субвариант «омикрон»-штамма COVID-19 «кракен» может широко распространиться в России в течение нескольких месяцев.

Врач-вирусолог Александр Шляпников заявил «ВМ», что «кракен» отличается высокой контагиозностью и способен вызывать тяжелые последствия после болезни.