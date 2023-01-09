Экс-президент Бразилии Болсонару госпитализирован в США с сильными болями

Фото: flickr/palaciodoplanalto

Бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару срочно госпитализировали в США. Об этом в понедельник, 9 января, сообщает издание O Globo.

Согласно имеющейся у издания информации, Болсонару положили в больницу в городе Орландо штата Флорида. Бывший бразильский лидер пожаловался на сильные боли в брюшной полости.

8 января вандалы ворвались в здание Национального конгресса Бразилии и устроили там погром. На кадрах с места событий были видны многочисленные разрушения, битые стекла, поломанная мебель и даже костры.

К настоящему моменту всех протестующих вывели из здания, а на место происшествия прибыл действующий президент страны Лула да Силва.

Политолог Юрий Светов заявил «Вечерней Москве», что захват здания Конгресса в столице Бразилии сторонниками Болсонару связан с его желанием вернуть себе власть. По мнению спикера, политика бывшего главы государства была во многом идентична политике экс-главы Белого дома Дональда Трампа.

И поскольку история любит иронию, Болсонару проиграл в ходе очередных президентских выборов, так же как и Трамп, напомнил собеседник «ВМ».