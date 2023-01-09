Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Экс-президент Бразилии Болсонару госпитализирован в США с сильными болями

Евгений Белоусов
В мире
Экс-президент Бразилии Болсонару госпитализирован в США с сильными болями
Фото: flickr/palaciodoplanalto

Бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару срочно госпитализировали в США. Об этом в понедельник, 9 января, сообщает издание O Globo.

Согласно имеющейся у издания информации, Болсонару положили в больницу в городе Орландо штата Флорида. Бывший бразильский лидер пожаловался на сильные боли в брюшной полости.

8 января вандалы ворвались в здание Национального конгресса Бразилии и устроили там погром. На кадрах с места событий были видны многочисленные разрушения, битые стекла, поломанная мебель и даже костры.

К настоящему моменту всех протестующих вывели из здания, а на место происшествия прибыл действующий президент страны Лула да Силва.

Политолог Юрий Светов заявил «Вечерней Москве», что захват здания Конгресса в столице Бразилии сторонниками Болсонару связан с его желанием вернуть себе власть. По мнению спикера, политика бывшего главы государства была во многом идентична политике экс-главы Белого дома Дональда Трампа.

И поскольку история любит иронию, Болсонару проиграл в ходе очередных президентских выборов, так же как и Трамп, напомнил собеседник «ВМ».

США Госпитализация Бразилия Президенты
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Евгений Стеблов
Евгений Стеблов

Союз объединил людей искусства

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С Рождеством Христовым!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Падение ВВП, нефтяное эмбарго и кризис: что ждет российскую экономику в 2023 году

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ушедший год был богат на события

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Все мнения
О проекте