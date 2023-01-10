Мощная вспышка самого высокого класса произошла на солнце

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Мощная вспышка на Солнце самого высокого класса Х произошла в понедельник, 9 января, сообщили в Институте прикладной геофизики российского Гидрометцентра (ИПГ).

По информации специалистов, вспышка Х1.9 в рентгеновском диапазоне была зафиксирована в группе пятен 3184 на Солнце в понедельник в 21:50 по московскому времени. Отмечается, что ее продолжительность составила 20 минут.

В институте также сообщили, что в уходящий понедельник на Солнце ученые зафиксировали несколько вспышек более низкого класса М.

Согласно информации ИПГ, мощнейшая вспышка на Солнце класса Х 9 января стала уже третьей по счету с начала наступившего 2023 года, две вспышки вышеуказанного класса специалисты зафиксировали в пятницу, 6 января, пишет ТАСС.

В конце лета 2022 года астрономы из Центра прогнозов космической погоды заметили необычную активность пятен на Солнце. «Вечерняя Москва» узнала, что это за явление и как оно влияет на геомагнитное поле Земли и самочувствие людей.