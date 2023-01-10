Байден пригласил президента Бразилии в Вашингтон в феврале

Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден в понедельник, 9 января, провел телефонный разговор с бразильским коллегой Лулой да Силвой, заверив его в поддержке и осудив организаторов беспорядков в Бразилиа. Он также пригласил президента южноамериканской страны посетить Вашингтон в начале февраля, сообщили в пресс-службе Белого дома.

В американской администрации указали на «непоколебимую поддержку» США бразильской демократии и воли народа этой страны, отраженной в ходе недавних выборов главы государства, которые выиграл да Силва.

Байден пригласил своего коллегу в Вашингтон для проведения «углубленных консультаций» по широкому кругу общих вопросов. Отмечается, что Лула да Силва принял это приглашение, пишет ТАСС.

Лидеры двух государств также договорились совместно работать над вопросами, касающимися изменения климата, экономического развития, а также обеспечения мира и безопасности.

8 января вандалы ворвались в здание Национального конгресса Бразилии и устроили там погром. На кадрах с места событий были видны многочисленные разрушения, битые стекла, поломанная мебель и даже костры.

Политолог Юрий Светов заявил «Вечерней Москве», что захват здания Конгресса в столице Бразилии сторонниками Болсонару связан с его желанием вернуть себе власть.