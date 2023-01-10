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Главные новости к утру 10 января

Егор Провоторов
Общество
Главные новости к утру 10 января
Фото: Вечерняя Москва

Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект о ежегодной государственной выплате к 9 Мая 75 тысяч рублей инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также вдовам или вдовцам погибших в период войны.

Снижение интенсивности эпидемиологического процесса по гриппу и ОРВИ было зафиксировано в Москве. Прививки сделали уже более 7,5 миллиона человек, что составляет порядка 60 процентов, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

Динамичное развитие отношений России со странами Азии является политическим и экономическим «кошмаром» для западных государства, которые придерживаются антироссийской политики. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

Пентагон рассматривает возможность передачи Киеву боевых бронированных машин Stryker. Они могут войти в новый пакет военной помощи, объявление о котором может последовать в конце следующей недели.

На брошенных украинскими силами позициях под населенным пунктом Авдеевка были обнаружены карты, на которых обозначено наступление ВСУ на Таганрог и Ростов-на-Дону, сообщил командир одного из российских подразделений.

Облачная с прояснениями погода, местами небольшие осадки в виде снега и гололедица ожидают жителей столичного региона в предстоящий вторник, 10 января. Об этом сообщили специалисты российского Гидрометцентра.

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