Собянин поздравил народную артистку России Теличкину с днем рождения

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил народную артистку России Валентину Теличкину с 78-м днем рождения, отметив ее высокий уровень актерского мастерства. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 10 января.

— Ваша богатая творческая биография является ярким примером служения киноискусству. Высокое актерское мастерство и тонкий психологизм нашли свое отражение в десятках сыгранных вами ролей, которые пришлись по душе миллионам зрителей, — цитирует главу города официальный сайт мэра Москвы.

Валентина Теличкина родилась 10 января 1945 года. За свою карьеру она успела сыграть более чем 70 ролей. Игру артистки можно увидеть в таких картинах, как «Зигзаг удачи» Эльдара Рязанова, «Начало» , «Не может быть!» Леонида Гайдая и многих других.

До этого Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку России Наталью Гвоздикову. Мэр столицы отметил, что актриса имеет большой талант и обаяние, которые помогают ей вносить яркий вклад в развитие отечественного искусства.