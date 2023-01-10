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В ЛНР заявили, что около 100 солдат ВСУ госпитализировали из Донбасса с обморожениями

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
В ЛНР заявили, что около 100 солдат ВСУ госпитализировали из Донбасса с обморожениями
Фото: depositphotos

За последние несколько дней специалисты госпитализировали около 100 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) с признаками обморожения. Об этом во вторник, 10 января, сообщил офицер Второго армейского корпуса Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

— За последние дни из зоны проведения СВО в украинские лечебные заведения поступило порядка 100 военнослужащих с различными степенями обморожений. Большая часть пациентов поступила в состоянии сильного алкогольного опьянения, — сказал он.

По словам военнослужащего, примерно у 40 процентов госпитализированных украинских солдат было обнаружено обморожение тяжелой степени. В связи с этим некоторым солдатам провели операции по ампутации конечностей, передает ТАСС.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин рассказал «Вечерней Москве», что украинские военнослужащие не смогут начать активное наступление, так как их силы на исходе. По словам специалиста, Россия медленно вытесняет украинские войска с линии боевого соприкосновения.

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