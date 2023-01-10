«Марионеточное правительство»: британцы раскритиковали возможную отправку танков Украине

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Британцы раскритиковали возможность передачи Украине танков Challenger 2 на почти четыре миллиона фунтов стерлингов. Свое мнение они выразили в комментариях под статьей газеты Daily Mail.

По словам многих пользователей, правительство Британии стало отдавать больше средств на снабжение украинской армии и забыло о собственных гражданах.

«Бездонная яма денег для мигрантов и войн. Для нас же ничего нет», — написал один из комментаторов.

«Если у Британии есть такие деньги, финансируйте нашу систему здравоохранения и сделайте ее такой же хорошей, как для Сунака и его кабмина! Тогда она была бы лучшей в мире!» — добавил другой.

«Таким образом, это марионеточное правительство тратит миллионы британских налогоплательщиков, снабжая Украину танками, прекрасно зная, что эти деньги никогда не вернутся», — отметил третий пользователь и добавил, что из-за отсутствия средств в стране тем временем разваливается инфраструктура.

«Спросите британских налогоплательщиков, прежде чем тратить миллионы наших денег. Предатели», — возмутился еще один читатель.

О том, что Британия впервые с начала конфликта на Украине начала задумывать о поставках ВСУ танков Challenger 2, стало известно накануне. По данным телеканал Sky News, подобные дискуссии идут на протяжении уже нескольких недель, но окончательное решение правительством премьер-министра Риши Сунака еще не принято.