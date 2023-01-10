Психолог Винокурова рассказала, как исполнить предновогодние обещания

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Психолог Юлия Винокурова дала советы, которые помогут исполнить предновогодние обещания, которые человек дает себе.

Эксперт советует выбирать наиболее комфортный способ достижения цели, не принимать поспешных решений. Стоит сфокусироваться на конечном результате.

Также необходимо адекватно оценивать свои силы.

— Нередко мы перегружаем себя различными задачами. Стараемся достичь всего и сразу, а в результате получаем только хроническую усталость и выгорание. Оставляйте время для отдыха и развлечений. Так у вас будет гораздо больше шансов на успех, — отметила эксперт в комментарии «Радио 1».

Она также посоветовала не забывать хвалить себя, радовать приятными мелочами.

Ранее психолог Людмила Суздальцева отметила, что периодически человеку необходима перезагрузка. Новые впечатления являются ресурсом для многих людей. Для их получения можно отправиться в путешествие или познакомиться с новыми людьми, передает «Царьград».

Психиатр Алексей Вилков рассказал «Вечерней Москве», как настроиться на трудовые будни и не впасть в депрессию после новогодних праздников.