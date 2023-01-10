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В России выявили 3032 новых случая заражения коронавирусом за сутки

Евгений Жуков

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Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 3032 новых случая заражения коронавирусом за сутки
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 3032 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 10 января, сообщается на портале «Стопкоронавирус.рф».

Кроме того, за указанный период официально подтвердили 47 летальных исходов, связанных с выявленным заболеванием. Также 1067 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом.

После прохождения лечения под присмотром врачей за минувшие сутки полностью выздоровели 5062 пациента, отмечается на портале.

До этого доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский оценил опасность нового штамма коронавируса «кракен». По словам специалиста, новый штамм является одним из подвидов «омикрона».

В России 98 процентов подтвержденных случаев коронавируса приходится на штамм «омикрон», другие варианты COVID-19 не имеют развития. О симптомах болезни и о том, как отличить «омикрон» от классического гриппа, — в материале «Вечерней Москвы».

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