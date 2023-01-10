Инна Святенко: Развитие форматов проекта «Московское долголетие» даст возможности старшему поколению

Фото: Пресс-служба Совфеда

Проект «Московское долголетие» позволяет привлекать все больше москвичей старшего поколения. Об этом рассказала сенатор РФ — представитель Мосгордумы в верхней палате российского парламента Инна Святенко во вторник, 10 января.

— Проект «Московское долголетие» уникален не только разнообразием тех видов активностей, которые предлагаются пенсионерам, но и удобством для каждого, кто хочет заниматься саморазвитием, хобби, творчеством или спортом рядом с домом, — отметила она.

В проекте часто организуют новые форматы, например, «Маршрут к долголетию». Благодарю нововведению москвичи старшего поколения делятся опытом, общаются, ищут новых друзей, товарищей по увлечениям и не собираются ограничиваться рамками своего района и своего кружка, передает агентство городских новостей «Москва».

Отличительной особенностью «Московского долголетия» является то, что занятия проводят профессиональные преподаватели. В настоящее время их более 8,3 тысячи человек, среди них кандидаты наук, профессиональные спортсмены, танцоры, врачи, музыканты, художники, экономисты, юристы, экскурсоводы, лингвисты, историки, литераторы и многие другие.