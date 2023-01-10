Пушилин: Название Артемовска должны выбирать его жители

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Вопрос о названии города Артемовска должны решать его жители, однако этот процесс будет реализован только после формирования местных органов власти. Об этом во вторник, 10 января, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

При этом от также отметил, что сперва жителям Артемовска необходимо создать «хотя бы элементарные» условия для жизни, после чего местное руководство обязательно даст жителям возможность выбрать окончательное название города.

Пушилин напомнил в своем Telegram-канале, что еще в марте 2022 года было подписано соответствующее постановление, согласно которому республикам возвращаются названия, закрепленные по состоянию на 11 мая 2014 года.

Артемовск — город с населением около 72 тысяч человек, который расположен на северо-востоке ДНР в 85 километрах от регионального центра. Другое название Артемовска, данное украинским правительством в 2015 году, — Бахмут.

До этого основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что в городе Артемовске есть тоннели с оружием Первой мировой войны. При этом «вишенкой на торте» он назвал систему соледарских и бахмутских шахт, где находится не только скопление людей на глубине 80–100 метров, но и перемещаются БМП и танки.