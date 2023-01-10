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Минэнерго допустило новые меры для ограничения дисконта на российскую нефть

Лейла Алиева
В мире
Минэнерго допустило новые меры для ограничения дисконта на российскую нефть
Фото: Depositphotos

В РФ могут принять дополнительные меры по ограничению возможного дисконта на российскую нефть до пределов, основанных на рыночных ценах. Об этом во вторник, 10 января, сообщили в Минэнерго России.

Для этого министерство планирует мониторить цены на нефть и размер дисконта, а порядок проведения этих мер будет опубликован в ближайшее время.

— Результаты мониторинга будут использоваться для подготовки в случае необходимости дополнительных мер, направленных на ограничение возможного дисконта до пределов, основанных на рыночных ценах, — говорится в сообщении.

Вмешательство стран Запада в рыночные механизмы дестабилизирует энергоснабжение мира, а для исправления ситуации требуются совместные усилия ответственных стран, говорится в Telegram-канале Минэнерго.

В этот день Bloomberg сообщил, что российская нефть продается в половину актуальных цен, установленных на мировом рынке, и гораздо дешевле, чем заявленный странами G7 лимит в размере 60 долларов за баррель. Например, в пятницу, 6 января, сырье российской марки Urals в порту Приморска торговалось на уровне 37,80 доллара за один баррель, в то время как мировой эталон Brent продавался по цене 78,57 доллара.

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