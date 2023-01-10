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В Госдуме назвали неосуществимыми планы Украины по наступлению на Ростовскую область

Александр Афонин
В мире
В Госдуме назвали неосуществимыми планы Украины по наступлению на Ростовскую область
Фото: Минобороны РФ

Намерения Украины, согласно которым планируется совершить наступление на города Ростов-на-Дону и Таганрог, будет невозможно реализовать в жизнь. Об этом во вторник, 10 января, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

— Они (планы — прим. «ВМ») никогда не будут применены, потому что у нас достаточно сил и средств для того, чтобы дать по зубам (противнику — прим. «ВМ»), как и столетия делали наши предки, — сказал он.

По словам парламентария, распространение подобных планов могут заниматься западные кураторы. Они могут быть направлены на поднятие боевого духа украинских солдат, чтобы они продолжили разрушать привычный устой жизни, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что на брошенных украинскими силами позициях под населенным пунктом Авдеевка были обнаружены карты, на которых обозначено наступление ВСУ на Таганрог и Ростов-на-Дону. Бумаги были отпечатаны по советским лекалам, на были них видны топонимы времен СССР.

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