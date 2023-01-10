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В Москве участились случаи разбойных нападений

Степан Жирнов
Происшествия
В Москве участились случаи разбойных нападений
Фото: depositphotos

Количество разбойных нападений за прошедшие 12 месяцев выросло на 4,2 процента по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 10 января.

По ее словам, из 136 880 преступлений, зарегистрированных в городе в 2022 году, 374 являлись разбойными нападениями. По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос на 4,2 процента. Также в прошедшем году возросло количество серьезных ДТП, по результатам которых возбуждались уголовные дела.

При этом других преступлений, таких как кражи с банковских счетов или угоны автомобилей, стало меньше на 35 и 25,7 процента соответственно.

Также Нефедова рассказала, какие округа в ушедшем году стали самыми безопасными или, наоборот, самыми криминальными.

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