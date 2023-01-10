Песков: Кремль не может подтвердить назначение Лапина главой штаба Cухопутных войск

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Кремль не может как-либо опровергнуть или подтвердить информацию, что генерал-полковник Александр Лапин был назначен на должность начальника главного штаба Cухопутных войск России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 10 января.

— Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Вы знаете, что есть указы президента открытые, есть указы президента под грифом «Секретно». Среди тех указов, которые публикуются, такого указа до сих пор не было, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

До этого ряд СМИ сообщили, что Александр Лапин был назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил. При этом на данный момент нет информации, с какого числа генерал-полковник приступил к исполнению своих служебных обязанностей и когда произошло назначение.

Накануне Дмитрий Песков заверил, что в администрации президента России абсолютно доверяют данным Министерства обороны РФ о ходе спецоперации. Он добавил, что оборонное ведомство чаще всего распространяет информацию в ходе брифингов официального представителя министерства.