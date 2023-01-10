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ЕС и НАТО подписали новую декларацию о сотрудничестве

Лейла Алиева
В мире
ЕС и НАТО подписали новую декларацию о сотрудничестве
Фото: shutterstock

Евросоюз подписал с НАТО новую декларацию о сотрудничестве. Церемония подписания документа прошла в штаб-квартире альянса в Брюсселе во вторник, 10 января.

Декларацию подписали генсек НАТО Йенс Столтенберг, а также главы Евросовета Шарль Мишель и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В рамках договора планируется усилить сотрудничество и признать НАТО «основой коллективной обороны и безопасности союзников», передает РИА Новости.

До этого эксперт CNN Ник Патон Уолш заявил, что в связи с возникшим из-за поставок оружия кризисом НАТО в скором времени может принудить украинское руководство к подписанию мирного договора с Россией. По его словам, это позволит обеспечить урегулирование экономики альянса.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что западные политики, говоря о помощи поставок оружия для достижения мира на Украине, на самом деле подразумевают совершенно другую цель. По его мнению, победа Киева в конфликте необходима США и НАТО только для ослабления России.

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