Минобороны Белоруссии: Артиллеристов региональной группировки войск приводят в готовность

Фото: vk/minoborony_by

Идет активная подготовка артиллерийских подразделений региональной группировки войск (РГВ) Союзного государства Белоруссии и России в рамках мероприятий боевого слаживания на территории республики. Об этом в пятницу, 13 января, сообщила пресс-служба белорусского оборонного ведомства.

Как уточнили на сайте белорусского минобороны, в событии примут участие артиллерийские подразделения 11-й отдельной механизированной бригады.

Накануне военное ведомство Белоруссии сообщило, что военнослужащие из России продолжают прибывать в региональную группировку войск Союзного государства на территории Белоруссии.

Белорусский и российский президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин 10 октября приняли решение о совместном развертывании региональной группировки войск. В ее основу войдут армия России и Вооруженные силы Белоруссии. Причиной такого решения стало обострение на западных границах Союзного государства.

Напомним, что с 16 января по 1 февраля пройдут совместные летно-тактические учения российских и белорусских войск. В рамках учения задействуют все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО армии Белоруссии.