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НАТО перебросит авиасистемы AWACS из Германии в Румынию

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
НАТО перебросит авиасистемы AWACS из Германии в Румынию
Фото: flickr.com/nato

Североатлантический альянс (НАТО) 17 января перебросит из Германии в Румынию авиасистемы AWACS для наблюдения за «российской военной активностью». Об этом говорится в заявлении западного военного блока.

— НАТО разместит авиасистемы AWACS в Бухаресте. Прибытие самолетов запланировано на 17 января 2023 года, они будут поддерживать усиленное присутствие альянса в регионе и обеспечат мониторинг за военной активностью России, — говорится в сообщении.

Представители военного блока отметили, что такие действия связаны со спецоперацией РФ на Украине. В НАТО добавили, что «не должно быть никаких сомнений в решимости НАТО защищать каждый сантиметр территории альянса».

До этого Соединенные Штаты Америки начали массово перебрасывать вооружения в Польшу и Латвию в рамках укрепления восточного фланга НАТО. Американские танки и боевые машины стали прибывать в среду, 11 января, в голландский порт Флиссинген, чтобы позже переправиться на территории Литвы и Польши в рамках усилий по укреплению восточного фланга НАТО.

США и страны НАТО сообщили о намерении передать в качестве военной помощи Украине новую технику. Какое оружие планируют поставить Киеву, насколько оно опасно и чем ответит российская сторона, «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

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