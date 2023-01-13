«Энергетический вопрос»: при каких условиях Россия возобновит поставки ресурсов в Европу

Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия может возобновить поставки электроэнергии в страны Евросоюза (ЕС). «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, насколько вероятно восстановление энергетического сотрудничества между Россией и ЕС, а также узнала, какими могут быть условия этого соглашения.

По данным «Коммерсанта», диспетчер российской энергосистемы «Системный оператор» хочет учесть в своей программе развития экспорт в Европу. Речь идет о поставках энергии в Финляндию и страны Прибалтики — Эстонию, Литву и Латвию.

В беседе с «ВМ» политолог Юрий Светов заметил, что этот вариант развития событий кажется очень нереалистичным.

— Это все только предположения и гипотезы, которые в нынешней обстановке взаимоотношений России и ЕС кажутся неосуществимыми. В обозримом будущем рассчитывать на возобновление поставок в ЕС пока не приходится, — сказал он.

Политолог также рекомендовал обратить внимание на только что подписанное соглашение между ЕС и НАТО, а также их координацию усилий в отстаивании своей безопасности.

— Достаточно посмотреть на атаки в сторону Японии, которая продолжает покупать у России определенные энергоносители. Ее фактически обвиняют в том, что она субсидирует СВО на Украине, — пояснил политолог.

Восстановление поставок любых энергоносителей в ЕС, по мнению Светова, возможно только в случае успешного завершения СВО:

— Надо побеждать на Украине. И уже потом можно будет смотреть, захотим ли мы вновь поставлять им электроэнергию или нет. И если захотим, то на каких условиях.

Похожее мнение на эту тему в беседе с «ВМ» высказал политолог Иван Мезюхо:

— Я думаю, в ближайшее время ожидать полномасштабных поставок российских энергоресурсов на территорию ЕС не стоит. Этому сегодня противоречат геополитическая ситуация и обстановка на Украине, которая все еще носит военный характер.

Однако Мезюхо обратил внимание, что Европа сегодня до сих пор не нашла адекватных альтернатив российским энергоресурсам, что рано или поздно приведет ее к попытке возобновления сотрудничества.

— Наша страна в этом смысле будет выстраивать свою политику и выдвигать определенные условия, о которых на этом этапе говорить рано, — убежден Мезюхо. — СВО должна закончиться нашей победой, а это приведет к тому, что Евросоюзу придется договариваться с Россией, в том числе по энергетическому вопросу. Сегодня будущее решается на поле боя, а не в переговорном треке.