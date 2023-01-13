Цифровая копия водительского удостоверения стала доступна в приложении «Госуслуги Авто»

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Водители теперь смогут увидеть цифровую копию своих прав в приложении «Госуслуги Авто». Для проверки его можно будет предъявить сотрудникам Госавтоинспекции. Об этом в пятницу, 13 января, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

— В приложении «Госуслуги Авто» доступна цифровая копия водительского удостоверения, а также электронная версия свидетельства о регистрации транспортного средства, — приводит ее слова ТАСС.

Волк добавила, что проверка водительского удостоверения через мобильное приложение будет осуществляться через служебный мобильный телефон сотрудника Госавтоинспекции с установленным специальным программным обеспечением. Для этого специалисту необходимо будет считать у водителя соответствующий QR-код.

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