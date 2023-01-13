Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая принять меры по недопущению применения кандалов в отношении женщин, детей и злоумышленников, которых обвинили в ненасильственных преступлениях. Об этом стало известно в пятницу, 13 января.

— МВД России совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Следственным комитетом Российской Федерации и ФСИН России принять меры по недопущению применения специальных средств ограничения подвижности «Ажур» в отношении женщин, несовершеннолетних, а также лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении ненасильственных преступлений, — говорится в поручении.

Согласно действующему законодательству, в Российской Федерации нет более сурового наказания, чем пожизненное лишение свободы. За последние три дня в России вынесли сразу пять пожизненных приговоров. Среди осужденных — сенатор, маньяки и массовый убийца. Подробнее о том, кого и за что приговорили к высшей мере, — в материале «Вечерней Москвы».

Осенью 2022 года Владимир Путин назначил заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний России Александра Розина. Вместе с новой должностью Розину, ранее работавшему в МВД, было присвоено специальное звание генерал-майора внутренней службы.