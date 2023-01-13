Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Путин поручил до 1 мая принять меры по недопущению применения кандалов в отношении женщин

Полина Долганова
Общество
Путин поручил до 1 мая принять меры по недопущению применения кандалов в отношении женщин
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая принять меры по недопущению применения кандалов в отношении женщин, детей и злоумышленников, которых обвинили в ненасильственных преступлениях. Об этом стало известно в пятницу, 13 января.

— МВД России совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Следственным комитетом Российской Федерации и ФСИН России принять меры по недопущению применения специальных средств ограничения подвижности «Ажур» в отношении женщин, несовершеннолетних, а также лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении ненасильственных преступлений, — говорится в поручении.

Согласно действующему законодательству, в Российской Федерации нет более сурового наказания, чем пожизненное лишение свободы. За последние три дня в России вынесли сразу пять пожизненных приговоров. Среди осужденных — сенатор, маньяки и массовый убийца. Подробнее о том, кого и за что приговорили к высшей мере, — в материале «Вечерней Москвы».

Осенью 2022 года Владимир Путин назначил заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний России Александра Розина. Вместе с новой должностью Розину, ранее работавшему в МВД, было присвоено специальное звание генерал-майора внутренней службы.

Женщины Дети Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не нужна нитке новая бусинка

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погода переменчива, жизнь тоже

Антон Крылов
Антон Крылов

Время диктовать собственную волю

Михаил Блинкин
Михаил Блинкин

Пробки скоро пойдут на убыль

Мария Багреева
Мария Багреева

Льготы учтут при оплате налога

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Диванный воин Смольянинов

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему всем так нравится «Чебурашка»

Все мнения
О проекте