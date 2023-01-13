Турчак сообщил о сохранении отсрочки от мобилизации для многодетных отцов
Для многодетных отцов сохраняется отсрочка от мобилизации, данный вопрос уже проработан с Минобороны. Об этом заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в пятницу, 13 января.
— Отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется! Соответствующая директива Генштаба, выпущенная в октябре, продолжает и продолжит действовать, — сказал политик.
Вопрос был обсужден с оборонным ведомством, чтобы прекратить «спекуляции на эту тему», написал он в Telegram-канале.
До этого в СМИ появилась информация об отмене пункта директивы Генштаба армии от 4 октября 2022 года об отсрочках для отцов многодетных семей с тремя детьми. Заместитель председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора в беседе с «Вечерней Москвой» подтвердила эту информацию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают об отмене отсрочки от мобилизации для многодетных отцов с тремя детьми.
В октябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Каким категориям граждан положена отсрочка — в материале «ВМ».