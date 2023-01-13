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Приметы и советы

Власти рассмотрят возможность выплат компенсаций жертвам мошенников

Евгений Жуков
Экономика
Власти рассмотрят возможность выплат компенсаций жертвам мошенников
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ рассмотреть вопрос о выплатах кредитными организациями компенсаций клиентам, ставшими жертвами мошенников. Об этом в пятницу, 13 января, сообщили в пресс-службе Кремля.

Помимо этого, в опубликованном документе отмечается, что кабмин при необходимости представит «предложения по внесению соответствующих изменений в законодательство» государства.

Соответствующий доклад по данной теме должен быть представлен главе государства до 1 июля 2023 года, передает официальный сайт Кремля.

До этого в ЦБ рассказали, что граждане России стали получать на электронную почту или в СМС предложения высокооплачиваемой работы на платформах электронной коммерции. В регуляторе объяснили, что таким образом мошенники пытаются выманить деньги и персональные данные.

9 января стало известно, что российское руководство может сформировать новый финансовый инструмент для долгосрочных накоплений граждан — ими станут бескупонные облигации федерального займа.

ЦБ РФ Россия Владимир Путин Правительство РФ Мошенничество
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