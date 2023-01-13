Власти рассмотрят возможность выплат компенсаций жертвам мошенников

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ рассмотреть вопрос о выплатах кредитными организациями компенсаций клиентам, ставшими жертвами мошенников. Об этом в пятницу, 13 января, сообщили в пресс-службе Кремля.

Помимо этого, в опубликованном документе отмечается, что кабмин при необходимости представит «предложения по внесению соответствующих изменений в законодательство» государства.

Соответствующий доклад по данной теме должен быть представлен главе государства до 1 июля 2023 года, передает официальный сайт Кремля.

До этого в ЦБ рассказали, что граждане России стали получать на электронную почту или в СМС предложения высокооплачиваемой работы на платформах электронной коммерции. В регуляторе объяснили, что таким образом мошенники пытаются выманить деньги и персональные данные.

9 января стало известно, что российское руководство может сформировать новый финансовый инструмент для долгосрочных накоплений граждан — ими станут бескупонные облигации федерального займа.