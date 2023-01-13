Названы топ-10 мероприятий по количеству заказов в новогодние каникулы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Наибольшее количество заказов пользователей «Яндекс.Афиши» пришлось на билеты в кинотеатры, где продолжает ставить рекорды кассовых сборов фильм «Чебурашка». Об этом в пятницу, 13 января, сообщили в пресс-службе организации.

— Без учета киносеансов в топ событий по количеству заказов попали елки, ледовые шоу, сеансы катания на коньках, две выставки и один театральный спектакль, — говорится в сообщении.

В частности, в тройке лучших оказались «Каток культуры и отдыха» в Парке Горького, новогоднее шоу «Кабы я была царица» в Санкт-Петербурге и ледовое шоу «Евгений Плющенко. Снегурочка», проходящее в столице. Четвертым в списке оказался мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой», на пятом — каток «Лед» в парке Сокольники. С шестого по восьмое места заняли ледовые шоу: «Татьяна Навка. История любви Шахерезады», «Спящая красавица» и «Лебединое озеро».

Замыкают десятку лучших две выставки — «Балабанов» и «Айвазовский. Кандинский. Живые полотна».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги новогодних каникул, прошедших в городе. По его словам, 5,1 миллиона гостей посетили мероприятия фестиваля «Путешествие в Рождество». Помимо этого, свыше 6,7 миллиона человек побывали в московских парках в период новогодних каникул: самыми популярными из них стали ВДНХ, Парк Горького и «Зарядье».