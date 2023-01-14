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Железные дороги ДНР и ЛНР постепенно вводят в транспортную сеть России

Егор Провоторов
Общество
Железные дороги ДНР и ЛНР постепенно вводят в транспортную сеть России
жд станция / Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Трансграничный концерн «Железные дороги Донбасса» (ТК ЖДД), который осуществляет перевозки на территории Донецкой и Луганской народных республик, совместно с Росжелдором ведет работу по организации стабильного и безопасного функционирования железных дорог.

В ТК ЖДД подчеркнули, что в настоящий момент не имеется существенных препятствий для интеграции инфраструктуры железных магистралей новых регионов России в сеть отечественных железных дорог, пишет ТАСС.

До этого президент России Владимир Путин призвал подключать новые российские регионы к реализации национальных проектов. По оценке главы государства, необходимо задать ориентиры развития новых регионов страны, среди которых также развитие инфраструктуры и транспорта.

Владимир Путин 11 января провел совещание с членами правительства России. В ходе мероприятия президент заявил, что, несмотря на внешнее давление, стране необходимо добиться суверенного развития. По его словам, подобного нужно достичь в кратчайшие сроки.

Кроме того, российский лидер заявил, что в прошедшем году в стране не случилось ничего из того, что ей предрекали противники.

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