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Представители Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) предложили Министерству культуры проводить школьные уроки по литературе и патриотическому воспитанию в кино, показывая фильмы на указанные темы.

Ситуация, при которой грипп А постепенно вытесняется гриппом В, является положительным знаком с точки зрения прогнозов. Вероятнее всего, это говорит о последующем спаде заболеваемости гриппом, такое мнение выразил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.

Федеральный верховный суд Бразилии добавил бывшего президента страны Жаира Болсонару в число фигурантов уголовного дела о беспорядках, которые прошли в конце прошлой недели в столице страны — городе Бразилиа.

Иностранные наемники «пристреливали» поставленную западными странами артиллерию, наводя орудия на жилые кварталы села Опытного Артемовского района Донецкой народной республики. Об этом рассказал житель населенного пункта Александр Щербин.

Москва готова к сценарию, при котором целей специальной военной операции на Украине можно было бы достигнуть мирным путем, в противном случае задачи будут выполнены военными методами, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при Всемирной организации Василий Небензя.

Облачная погода, местами небольшой снег, гололедица и минимальные отрицательные показатели на термометрах ожидают жителей столичного региона в предстоящую субботу, 14 января. Таким прогнозом поделились специалисты российского Гидрометцентра.