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Newsweek: США нарушают собственные обещания, расширяя влияние в конфликте на Украине

Александр Афонин
В мире
Newsweek: США нарушают собственные обещания, расширяя влияние в конфликте на Украине
Фото: Unsplash

Соединенные Штаты и страны Запада продолжают расширять собственное влияние в конфликте на Украине, нарушая собственные обещания в отношении поддержки Киева. Об этом пишет обозреватель Newsweek Джейсон Филдс в субботу, 14 января.

— США предпринимают новые шаги — шаги, которые они обещали не предпринимать в сторону помощи Украине, — написал он.

Филдс добавил, что отправной точкой в вопросе стал 2014 год, когда страны Запада колебались относительно участия в конфликте. Однако после этого США начали усиливать свое влияние, приняв решение обучить украинских солдат и начать поставки вооружений.

Сейчас западные страны продолжают нарушать собственные обещания и переступать новые черты. Так, как напомнил журналист, несколько месяцев назад Украине пообещали, что ей не будут отправлены ЗРК Patriot. В связи с этим, на данный момент нет гарантий, что США и другие государства остановятся на достигнутом, передает РИА Новости.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что заявления западных политических деятелей о помощи с поставками оружия для достижения мира на Украине подразумевают совершенно иную цель.

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