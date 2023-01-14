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Медведев обвинил премьер-министра Японии в предательстве истории своей страны

Александр Афонин
В мире
Медведев обвинил премьер-министра Японии в предательстве истории своей страны
Фото: Администрация президента РФ

Совместное заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды и президента США Джо Байдена говорит о предательстве японского лидера истории своей же страны. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в субботу, 14 января.

— Глава японского правительства в унизительном верноподданническом экстазе несет чушь про Россию, предав память сотен тысяч японцев, сгоревших в ядерном костре Хиросимы и Нагасаки. И Кисиде абсолютно наплевать на то, что единственной страной, полноценно применившей ядерное оружие, были США. А их единственной жертвой — его собственная Родина, — сказал он.

Политик добавил, что Кисиде нужно напомнить Белому дому о его действиях в отношении Японии. Однако, как считает Медведев, японский премьер этого делать не будет, так как Кисида стал «обслуживающим персоналом» для Вашингтона.

В своем Telegram-канале Медведев предположил, что свое решение премьер Японии сможет исправить, только совершив сеппуку на заседании кабмина.

Совместное заявление Байдена и Кисиды было опубликовано в субботу, 14 января. В нем говорится, что правительства США и Японии расценят любое возможное применение Россией ядерного оружия на Украине как акт агрессии против всего человечества.

Дмитрий Медведев Япония США
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