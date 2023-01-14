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В США заявили, что ВСУ потребуется слишком много времени для развертывания БМП Bradley

Александр Афонин
В мире
В США заявили, что ВСУ потребуется слишком много времени для развертывания БМП Bradley
Фото: depositphotos

Вооруженным силам Украины (ВСУ) может потребоваться слишком много времени, чтобы развернуть боевые машины пехоты (БМП) Bradley. Об этом в субботу, 14 января, заявил офицер армии США в отставке Джефф Джагер в материале для 19FortyFive.

— Срок развертывания украинскими военными Bradley в боевых действиях будет долгим, учитывая необходимые обучение и интеграцию. Все эти проблемы будут тормозить любые попытки наступления со стороны украинской армии, — написал он.

Эксперт добавил, что ситуацию со временем не смогли бы исправить даже поставка полного пакета машин и более новые модели. Кроме того, украинские военные могут столкнуться с проблемами при техническом обслуживании. Это связано с тем, что для поддержки БМП требуется много деталей, которые могут просто отсутствовать.

О передаче боевых машин Bradley ВСУ 5 января сообщил Белый дом. Помимо этого, власти Соединенных Штатов намерены направить специалистов, которые займутся обучением украинских войск по использованию выделенных вооружений.

Позже пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер сообщил, что американская администрация ожидает, что обучение украинских военнослужащих применению в бою БМП Bradley стартует на следующей неделе.

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