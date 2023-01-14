Минобороны России показало кадры применения высокоточных боеприпасов в зоне СВО
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Министерство обороны России опубликовало видеоролик, где показано применение высокоточных боеприпасов нового поколения в зоне спецоперации на Украине. Соответствующие кадры распространила пресс-служба ведомства в субботу, 14 января.
— Ювелирная точность. Кадры применения высокоточных боеприпасов нового поколения по военным объектам противника в зоне проведения специальной военной операции, — говорится в сообщении.
Видео состоит из двух роликов. На первом съемка ведется с воздуха. Сперва демонстрируется расположение бронетехники украинских войск и параллельно осуществляется наводка. В один момент снаряд попадает точно в назначенную цель.
На втором видео показан процесс уничтожения укрепленного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Здесь же съемка ведется уже с земли. Как и в первом ролике для уничтожения объекта потребовался только один выстрел.
До этого Минобороны России поделилось еще одними кадрами боевого применения высокоточных боеприпасов в зоне проведения специальной военной операции. На опубликованном видео показано уничтожение опорного пункта и бронетехники ВСУ, находившихся на большом удалении.