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Около 97 процентов граждан Венгрии выступили против санкций в отношении России

Александр Афонин
В мире
Около 97 процентов граждан Венгрии выступили против санкций в отношении России
Фото: Pixabay

Порядка 97 процентов жителей Венгрии высказались против санкций в отношении России и потребовали скорейшей их отмены. Об этом в субботу, 14 января, сообщила официальный представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи.

— Результаты консультаций получены: 97 процентов венгров отвергают санкции, которые могут нанести серьезный ущерб... Посыл ясен: санкционная политика Брюсселя должна быть пересмотрена, — цитирует Сенткирайи ТАСС.

С началом специальной военной операции на Украине ряд стран начал вводить санкции в отношении России, которые по итогу затронули важнейшие аспекты экспорта и импорта. На фоне этого в странах Запада начался энергетический кризис. Это в свою очередь привело к недовольству граждан и смещению ролей на политической арене.

Так, обозреватель Йорг Кронауэр заявил, что Запад утратил главную роль на мировой арене из-за «беспрецедентного восстания» незападных государств против США и ЕС. По его мнению, тенденция к потере господства подтверждается тем, что большинство стран отказались вводить антироссийские санкции.

Венгрия Санкции Россия
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