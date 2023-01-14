Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Очевидцы заявили о применении ВСУ фосфорных снарядов при обстреле гумконвоев в Соледаре

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Очевидцы заявили о применении ВСУ фосфорных снарядов при обстреле гумконвоев в Соледаре
Фото: depositphotos

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяли фосфорные боеприпасы при обстреле гуманитарных конвоев с беженцами в Соледаре. Об этом в субботу, 14 января, заявили очевидцы произошедшего.

— Когда мы выезжали, нас забрасывали фосфором... Квадракоптер летает, и они (ВСУ — прим. «ВМ») по мирным применяли, и военным. Соответственно, и мы, и они были под угрозой, — сказала очевидица событий.

На данный момент вывезенные беженцы находятся в пункте временного размещения. Они поблагодарили российских солдат за то, что те помогли им покинуть пределы города. По их словам, происходящее в Соледаре «было адом», передает РИА Новости.

Операция российских войск по освобождению Соледара проходила с 11 по 12 января. Как заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин, в процессе столкновений союзные силы уничтожили порядка пяти бригад ВСУ. Однако потери украинской стороны могут быть больше, так как еще не учтены иностранные наемники.

Из-за своего расположения Соледар имел стратегическое значение для Киева. «Вечерняя Москва» разбиралась, чем именно Соледар был важен Украине, что ждет ВСУ в районе этого города и куда теперь направятся российские войска.

Украина Спецоперации Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погода переменчива, жизнь тоже

Роман Гусаров
Роман Гусаров

Будем летать лучше прежнего

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Креветки икнулись партбилетом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не нужна нитке новая бусинка

Иван Шубин
Иван Шубин

Берегите газеты, их у нас мало

Михаил Блинкин
Михаил Блинкин

Пробки скоро пойдут на убыль

Антон Крылов
Антон Крылов

Время диктовать собственную волю

Все мнения
О проекте