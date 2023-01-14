Очевидцы заявили о применении ВСУ фосфорных снарядов при обстреле гумконвоев в Соледаре

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяли фосфорные боеприпасы при обстреле гуманитарных конвоев с беженцами в Соледаре. Об этом в субботу, 14 января, заявили очевидцы произошедшего.

— Когда мы выезжали, нас забрасывали фосфором... Квадракоптер летает, и они (ВСУ — прим. «ВМ») по мирным применяли, и военным. Соответственно, и мы, и они были под угрозой, — сказала очевидица событий.

На данный момент вывезенные беженцы находятся в пункте временного размещения. Они поблагодарили российских солдат за то, что те помогли им покинуть пределы города. По их словам, происходящее в Соледаре «было адом», передает РИА Новости.

Операция российских войск по освобождению Соледара проходила с 11 по 12 января. Как заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин, в процессе столкновений союзные силы уничтожили порядка пяти бригад ВСУ. Однако потери украинской стороны могут быть больше, так как еще не учтены иностранные наемники.

Из-за своего расположения Соледар имел стратегическое значение для Киева. «Вечерняя Москва» разбиралась, чем именно Соледар был важен Украине, что ждет ВСУ в районе этого города и куда теперь направятся российские войска.