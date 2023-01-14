Автомобиль загорелся на Северо-Восточной хорде

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Москва, 4-й проезд Подбельского, 3с1 Карта всех событий

Возгорание автомобиля произошло на Северо-Восточной хорде. Об этом в субботу, 14 января, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия не затруднено, — говорится в сообщении.

Возгорание произошло в районе 4-го проезда Подбельского, дом 3, строение 1. В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» уточнили, что движение перекрыто в сторону станции МЦК «Бульвар Рокоссовского».

11 января возгорание автомобиля произошло на внешней стороне 60-го километра МКАД. На месте инцидента, как уточняется, работали оперативные службы города.