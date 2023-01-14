Украинцы заключают фиктивные браки с многодетными матерями ради выезда за границу

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Многие граждане Украины стали заключать фиктивные браки с многодетными матерями и женщинами с инвалидностью, чтобы выехать за рубеж. Об этом пишут местные СМИ.

— На Украине набирает обороты новая схема по выезду мужчин за границу, речь идет о фиктивных браках. Их заключают с многодетными матерями или женщинами с инвалидностью, что открывает новоявленным «отцам семейства» возможность для выезда за пределы страны, — сказано в статье украинского портала «Страна.ua».

Отмечается, что посредники за 2–3 тысячи долларов помогают желающим с поиском таких жен. При этом женщины, которые участвуют в этой схеме, получают меньше — от 500 до 1000 долларов.

— Широкое распространение схема получила в селах, в частности в Закарпатье, где много неполных семей и матери-одиночки воспитывают по трое–пятеро детей, — рассказал сотрудник юридической компании.

Согласно законодательству Украины, мужчина, который женился на многодетной матери, может получить статус многодетного отца без усыновления детей. В случае, если украинец женится на женщине с инвалидностью, то он может выезжать за рубеж неограниченное количество раз и даже без жены, для которой он является «сопровождающим лицом», передает РИА Новости.

Военное положение на Украине ввели 24 февраля 2022 года, выезд мужчин в возрасте 18–60 лет из страны запрещен.

Россия сможет победить Украину в ходе спецоперации в этом году, так как она имеет существенное превосходство над украинскими силами. Об этом сообщил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.