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Запасы боеприпасов Соединенных Штатов и европейских стран к лету могут снизиться до критического уровня из-за поставок Украине, тогда как РФ, наоборот, расширит производство. Такое мнение высказали военные аналитики.

— Украина расходует поставляемые Западом артиллерийские снаряды примерно в два раза быстрее, чем Штаты и союзники производят. При таком темпе Киев может сократить резервы Америки и стран Европы до критических уровней этим летом или осенью, — приводятся слова экспертов в издании The Wall Street Journal.

К тому времени Москва может расширить производство боеприпасов.

Отмечается, что США и союзники тоже вкладывают средства в новые линии производства, но маловероятно, что до следующего года они смогут поставлять на Украину больше оружия, чем имеет РФ.

Соединенные Штаты Америки и страны Запада продолжают расширять собственное влияние в конфликте на Украине, нарушая собственные обещания в отношении поддержки Киева. Об этом написал обозреватель Newsweek Джейсон Филдс 14 января.