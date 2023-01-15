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WSJ: Резервы США из-за поставок оружия Украине могут дойти до критического уровня

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
WSJ: Резервы США из-за поставок оружия Украине могут дойти до критического уровня
Фото: Unsplash

Запасы боеприпасов Соединенных Штатов и европейских стран к лету могут снизиться до критического уровня из-за поставок Украине, тогда как РФ, наоборот, расширит производство. Такое мнение высказали военные аналитики.

— Украина расходует поставляемые Западом артиллерийские снаряды примерно в два раза быстрее, чем Штаты и союзники производят. При таком темпе Киев может сократить резервы Америки и стран Европы до критических уровней этим летом или осенью, — приводятся слова экспертов в издании The Wall Street Journal.

К тому времени Москва может расширить производство боеприпасов.

Отмечается, что США и союзники тоже вкладывают средства в новые линии производства, но маловероятно, что до следующего года они смогут поставлять на Украину больше оружия, чем имеет РФ.

Соединенные Штаты Америки и страны Запада продолжают расширять собственное влияние в конфликте на Украине, нарушая собственные обещания в отношении поддержки Киева. Об этом написал обозреватель Newsweek Джейсон Филдс 14 января.

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