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Американская писательница Джонстоун: Пиар Зеленского — настоящий позор

Юлия Курганова
В мире
Американская писательница Джонстоун: Пиар Зеленского — настоящий позор
Фото: bundeskanzleramt.at

Пиар-ходы, которые используют президент Украины Владимир Зеленский и Соединенные Штаты, — это позор. Такое мнение высказала американская писательница Кейтлин Джонстоун.

— Зеленского превратили в доступный корпоративный талисман самой агрессивной рекламной кампании США за все время, — заявила она на своем сайте.

Среди самых позорных пиар-ходов писательница назвала решение установить бюст украинского лидера в Капитолии. Также Джонстоун отметила, что и СМИ внесли вклад в неуклюжий пиар Зеленского. Так, она осудила фотосессию президента Украины с женой Еленой для журнала Vogue.

Кроме того, писательница раскритиковала тех звезд, которые публично поддержали главу Украины. В их число попали актеры Шон Пенн, Марк Хэммил, Бен Стиллер и музыкант Боно.

В заключение Джонстоун отметила, что подобный пиар — «насилие над умом», люди уже сильно устали от этого.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова саркастично обвинила Зеленского в употреблении наркотиков. По ее словам, СМИ-иноагенты и оппозиционеры в последнее время стали активно говорить о том, что она «была хорошей, а стала плохой». В ответ на это она заявила, что «всегда была не очень».

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