Армия России наносит до 25 артударов по позициям ВСУ в сутки на Запорожском направлении

Фото: Минобороны РФ

Расчеты самоходных артиллерийских орудий армии России ежедневно наносят до 25 ударов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении спецоперации. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщил командир одного из российских артподразделений.

— Расчет с выжидательного района на огневую позицию, когда цель приходит, выезжает порядка 20–25 раз ежедневно, — цитирует командира РИА Новости.

С 11 по 12 января проходила операция Вооруженных сил России по освобождению Соледара. Как заявил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин, в процессе столкновений союзные силы уничтожили порядка пяти бригад ВСУ. Однако потери украинской стороны могут быть больше.

Накануне боец группы «Вагнер» рассказал, что действия российской армии при штурме Соледара стали неожиданными для украинских сил. Штурмовые отряды ворвались в самый центр города, перерезав тем самым пути снабжения ВСУ.

Благодаря своему расположению Соледар имел стратегическое значение для украинского руководства. «Вечерняя Москва» разбиралась, чем именно город был важен Украине, что ждет ВСУ в районе этого населенного пункта и куда теперь направятся российские войска.