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Ефимов анонсировал строительство завода по производству вентоборудования в Некрасовке

Василий Плиткин
Город
Ефимов анонсировал строительство завода по производству вентоборудования в Некрасовке
Фото: Пресс-служба

Город без торгов передаст ООО «Фабрика Вентиляции ГалВент» в аренду участок в ЮВАО для строительства завода по выпуску вентиляционного оборудования в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в воскресенье, 15 января.

— Новый завод возведут в Некрасовке на участке площадью 5,5 гектара. В реализацию масштабного инвестиционного проекта компания вложит около 4 миллиардов рублей, — сказал представитель мэрии.

Всего на предприятии появится свыше 1,1 тысячи новых рабочих мест, добавил он. Специалистами был создан план по производству технически сложного вентиляционного оборудования в рамках импортозамещения.

Компания ежегодно перерабатывает более 36 тысяч тонн металла и производит свыше 4 миллионов квадратных метров воздуховодов и других элементов систем вентиляции, уточнил глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Строительство нового предприятия позволит увеличить объем выпускаемой продукции со 120 до 150 тысяч единиц продукции в день. Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что решение о предоставлении участка приняли на заседании городской Градостроительно-земельной комиссии.

Договор с организацией будет заключен на пять лет, в течение которых должно завершиться возведение предприятия. Площадь будущего сооружения составит 37 тысяч квадратных метров.

До этого Ефимов сообщил, что по итогам января–ноября 2022 года рост столичного промышленного производства в Москве составил 9,1 процента.

Московские заводы делают акцент на инвестиционные проекты по расширению производств и наращиванию мощностей. Кроме того, ощутимую помощь предприятиям в 2022 году оказали эффективные меры поддержки города.

Производство Максим Гаман Владислав Овчинский Владимир Ефимов Москва
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