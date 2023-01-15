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Путин назвал положительной динамику спецоперации на Украине

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Путин назвал положительной динамику спецоперации на Украине
Фото: Администрация президента РФ

Динамика проведения спецоперации на Украине протекает положительно, все действия идут в рамках плана Минобороны и Генштаба. Об этом в воскресенье, 15 января, заявил президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

— Все развивается в рамках плана Министерства обороны и Генштаба. И, надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас результатами боевой работы, — сказал глава государства.

До этого сообщалось, что российская армия задействовала новейший танк Т-90М во время специальной военной операции на Херсонском направлении. Командир машины Руслан рассказал, что за несколько месяцев применения данное вооружение зарекомендовало себя как надежная и очень удобная техника.

До этого российский лидер заявил, что все проблемы, связанные с обеспечением российских войск в спецоперации на Украине, будут решены. Он подчеркнул, что правительство России надежно гарантирует безопасность и интересы страны.

«Вечерняя Москва» побеседовала со специалистами, чтобы узнать наиболее вероятные сценарии развития СВО в 2023 году. По словам военного эксперта Владимира Литовкина, по большей части действия российской армии будут носить наступательный характер.

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