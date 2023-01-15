Путин проведет совещание с членами Cовбеза

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведет совещание с членами Совбеза. Об этом стало известно в воскресенье, 15 января.

— Предстоит командировка. 80-летие прорыва блокады Ленинграда. Президент, конечно, будет в этот день в Санкт-Петербурге, — сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

Кроме того, глава государства проведет совещание, посвященное вопросам экономики.

До этого Владимир Путин заявил, что Россия закончила прошлый год с инфляцией ниже прогнозных показателей и минимальным уровнем безработицы — 3,7 процента. Глава правительства Михаил Мишустин отметил, что таким образом страна достигла нового исторического минимума.

Руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Дмитрий Белоусов рассказал, что слишком низкие темпы инфляции в РФ могут быть объяснены увеличением числа теневых расчетов в экономике.

В конце декабря 2022 года спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что прогнозы Вашингтона и Брюсселя, согласно которым экономика России достигнет инфляции в 100 процентов, а уровень ВВП упадет на 25 процентов, провалились.