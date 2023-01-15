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Более 10 пешеходных переходов построят в Москве до 2026 года

Евгений Белоусов
Город
Более 10 пешеходных переходов построят в Москве до 2026 года
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Москва, улица Яблочкова Карта всех событий

Специалисты построят 12 подземных и надземных пешеходных переходов в Москве до 2026 года. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— Решение о строительстве пешеходных переходов через железнодорожные пути было принято Сергеем Собяниным (мэром Москвы — прим. «ВМ») после увеличения интенсивности движения железнодорожных составов в связи с запуском движения по Московским центральным диаметрам, — заявил он.

По словам Загрутдинова, пять подземных переходов появятся под путями Московских центральных диаметров на улицах Яблочкова, Черняховского, Новостроевской, а также на пересечении улицы Каспийской с улицами Медиков и Ереванской.

Надземные переходы появятся над северным дублером Кутузовского проспекта и железнодорожными путями Смоленского направления Московской железной дороги, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в столице открылся участок трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от Киевского до Боровского шоссе. Открытие данной дороги позволит сократить время в пути на 19 минут.

Также Рафик Загрутдинов рассказал, что в Бутырском районе ввели в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. В здании площадью пять тысяч квадратных метров построили бассейн, а также игровой и тренажерный залы. Бассейн приспособлен для маломобильных граждан: для погружения в воду людей с ограниченными возможностями установлен специальный подъемник.

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