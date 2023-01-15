Захарова: Арестович — лицо киевского режима, а Зеленский — нос

Фото: roscongress / Сергей Шинов

После недавнего заявления советника офиса украинского президента Алексея Арестовича его призвали считать «внедренным агентом Кремля». На подобную инициативу отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— Нет уж, не выйдет. Он — лицо киевского режима. Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский — прим. «ВМ») — нос, а Арестович — лицо, — заявила Захарова.

По ее словам, из-за сбивчивых заявлений Арестовича о ракетах над Днепропетровском не выйдет переложить ответственность с него на Кремль. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

До этого Арестович заявил, что упавшую на жилой девятиэтажный дом в Днепре ракету сбила украинская система противовоздушной обороны. Снаряд взорвался после падения на подъезд здания.

Ночью 9 января звуки взрывов были слышны в приграничных районах Харьковской области. По информации украинских СМИ, взрывы также были слышны на территории Сумской области. В Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях в свою очередь объявили воздушную тревогу.

С 10 октября прошлого года по объектам инфраструктуры Украины начали наносить ракетные удары. В этот день президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности России. Мероприятие состоялось спустя два дня после взрыва на Крымском мосту.