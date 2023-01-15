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Три человека погибли при взрыве в сельском ДК Белгородской области

Евгений Белоусов
Происшествия
Три человека погибли при взрыве в сельском ДК Белгородской области
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

При взрыве в здании сельского Дома культуры на хуторе Тоненькое в Белгородской области погибли три человека. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщили в экстренных службах региона.

— Предварительно трое погибших плюс 13 пострадавших, — передает сообщение РИА Новости.

О взрыве стало известно 15 января. Изначально сообщалось о десяти пострадавших российских солдатах. Позднее появилась информация, что в здании были размещены мобилизованные, а взрыв произошел по вине одного из них. Солдат взял в руки гранату, которая взорвалась. Уже от ее взрыва сдетонировали находившиеся в том же здании боеприпасы.

Недавно взрыв газа произошел в однокомнатной квартире в селе Нецепино, которое находится на территории города Коломны. В результате хлопка окна многоквартирного дома выбило во всем подъезде, а также были выбиты несколько входных дверей. При этом возгорания в результате инцидента не произошло, а несущие конструкции повреждены не были.

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