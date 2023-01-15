Минфин Белоруссии обсуждает с Россией вопрос рефинансирования долга

Фото: Пресс-служба Совфеда

Белоруссия рассматривает займы на российской фондовой бирже ради погашения долга перед Евразийским фондом стабилизации и развития. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщил белорусский министр финансов Юрий Селиверстов.

— Есть у нас решение о том, что мы можем занимать для бюджета на российской фондовой бирже взамен тех европейских институтов, которые против нас предъявили санкции. Эти решения обсуждаются, прорабатываются, — заявил он.

По словам министра, именно Россия является источником 70 процентов всех белорусских займов. Об этом Селиверстов рассказал в эфире телеканала «Беларусь 1».

Белорусский и российский президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин в октябре 2022 года приняли решение о совместном развертывании региональной группировки войск. В ее основу войдут армия России и Вооруженные силы Белоруссии.

Заместитель главы МИД России Михаил Галузин пояснил, что основная задача совместной российско-белорусской группировки войск заключается в том, чтобы дать отпор потенциальному противнику в случае вторжения на территорию Белоруссии. Дипломат посчитал некорректными заявления, согласно которым она может быть задействована в ходе спецоперации на Украине.