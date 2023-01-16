Кардиолог Варфоломеев назвал лучшую диету для предотвращения болезней сердца

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Врач-кардиолог Олег Варфоломеев назвал лучшую диету для предотвращения сердечных заболеваний.

— Лучшая диета для предотвращения сердечных заболеваний — это та, которая богата фруктами и овощами, цельными зернами, орехами, рыбой, птицей и растительными маслами. То, что вы едите, играет важную роль в снижении риска появления заболеваний сердца. Важно также следить за потреблением алкоголя, — сообщил он.

Медик отметил, что не рекомендуется пить более 14 единиц в неделю. Например, пинта крепкого лагера содержит три единицы алкоголя.

По словам кардиолога, также следует сократить потребление красного и переработанного мяса, рафинированных углеводов, продуктов и напитков с добавлением сахара, натрия и продуктов с трансжирами, сообщает портал «МедикФорум».

Врач — терапевт-кардиолог Анна Чугунникова рассказала, как часто нужно сдавать кровь на холестерин. Уровень холестерина показывает анализ крови на общий холестерин, который отображает общее состояние липидного обмена человека. Такой анализ назначают, чтобы оценить риски развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.