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Мужчину, тело которого нашли в сгоревшей бытовке на западе Москвы, убил собутыльник

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчину, тело которого нашли в сгоревшей бытовке на западе Москвы, убил собутыльник
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве
Москва, Производственная улица Карта всех событий

Мужчина, тело которого было обнаружено при разборе завалов сгоревшей на западе столицы бытовки, был убит собутыльником. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 16 января.

По ее словам, в ходе проверки, организованной по факту обнаружения тела мужчины 1967 года рождения на месте пожара, следователи установили подозреваемого. Вскоре злоумышленника задержали. Им оказался знакомый погибшего.

Во время допроса мужчина признал свою вину и рассказал, что накануне убийства распивал спиртные напитки вместе с погибшим.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Солнцевский районный суд арестовал подозреваемого.

Убийство, о котором идет речь, произошло 11 января в бытовке на Производственной улице. Оперативные службы города прибыли на место происшествия из-за сообщения о пожаре. После ликвидации возгорания в помещении обнаружили тело мужчины.

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