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Песков назвал информационной манипуляцией утверждения о «конфликте» ВС РФ и ЧВК «Вагнер»

Александр Афонин
Общество
Песков назвал информационной манипуляцией утверждения о «конфликте» ВС РФ и ЧВК «Вагнер»
Фото: Администрация президента РФ

Утверждения о «конфликте» Вооруженных Сил России и частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» являются продукцией информационных манипуляций, которые устраивают противники страны. Об этом в понедельник, 16 января, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Мы думаем, что в основном этот конфликт существует в информационном пространстве. Страна должна знать, она знает своих героев. И она знает и героев, которые в наших вооруженных силах служат и проявляют эти чудеса геройства, и героев из ЧВК «Вагнер»: и те и другие навсегда будут в нашей памяти, — сказал он.

Песков добавил, что сообщения о «конфликте» между военнослужащими представляют собой лишь продукт информационных манипуляций. Он призвал относиться к такой информации спокойно, передает РИА Новости.

До этого основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что в России идет «серьезная борьба» за уход компании из Африки. Помимо этого, как утверждает бизнесмен, в стране также пытаются урезать финансирование организации.

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